Il taglio caschetto anni 60, con linee pulite e stile retrò, sta tornando di tendenza e viene spesso sfoggiato da personalità dello spettacolo. Questo taglio, caratterizzato da una lunghezza che arriva all’altezza del mento, si combina con dettagli tipici degli anni 90, creando un look che mescola due epoche. Quando viene scelto per un'occasione pubblica, attira immediatamente l’attenzione, diventando protagonista di molte conversazioni nel mondo della moda e della cronaca.

Quando spunta sulla testa delle celeb fa subito notizia. Il taglio corto donna caschetto Anni 60 attrae sempre l’attenzione su di sé. Perché è vintage ma non passa mai davvero di moda. La sua versatilità lo rende perfetto per esibirsi in molteplici pieghe e styling. Dal mosso al liscio, fino al wet. Due parrucchieri di Londra – The Hair Bros – lo hanno appena rilanciato, sulla testa dell’attrice britannica Ruby Sear. Ma in una chiave differente. Guardando anche al minimalismo cool degli Anni 90. Scopriamo meglio di cosa si tratta e come si evolve e presenta in questa primavera estate 2026. Taglio corto donna caschetto: gli Anni 60 sono tornati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo taglio caschetto guarda agli Anni 60 e si fonde con i 90

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Da capelli lunghissimi al taglio corto Nemesi Tricomeccanica

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