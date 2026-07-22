Il Trenino Rosso del Bernina allunga fino a Livigno | svolta nella mobilità delle Alpi
Il Trenino Rosso del Bernina ha esteso il suo percorso fino a Livigno, una località situata oltre i 1800 metri di altitudine nelle Alpi Centrali. La stazione di questa località, nota come Piccolo Tibet per la sua posizione isolata, ora è collegata al sistema ferroviario alpino. La novità riguarda l’allungamento della linea ferroviaria, che collega direttamente Livigno alle altre destinazioni della regione alpina. La modifica si inserisce in un progetto di potenziamento della mobilità nelle aree montane.
Nel cuore delle Alpi Centrali, l' Alta Valtellina ospita la celebre località di Livigno, nota al pubblico con il soprannome di Piccolo Tibet per la posizione geografica isolata oltre i 1800 metri di altitudine. Questa conca montana soffre storicamente la carenza di collegamenti veloci, raggiungibile soltanto attraverso valichi stradali soggetti alle intemperie oppure mediante il traforo del Passo del Gallo. La mobilità alpina sta tuttavia vivendo un momento di svolta epocale grazie all'avvio degli studi legati al programma TRIP, acronimo di Treni Retici in Progress. Finanziato attraverso i fondi europei Interreg Italia-Svizzera 2021-2027, il piano coinvolge la Provincia di Sondrio, i Comuni di Livigno e Tirano, ALOT insieme al Cantone dei Grigioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Trenino Rosso del Bernina - da Tirano a St.Moritz
Notizie e thread social correlati
Livigno, il turismo cresce: il Piccolo Tibet guarda al Trenino rosso del BerninaIl nuovo collegamento ferroviario tra Livigno e la linea del Trenino rosso del Bernina prevede un tracciato di 14,64 km, con 12,20 km in galleria.
Leggi anche: Il sogno si avvera: pronto il progetto del Trenino Rosso
Temi più discussi: Livigno, il turismo cresce: il Piccolo Tibet guarda al Trenino rosso del Bernina; Il progetto del trenino rosso a Livigno: si arriverà in treno da St. Moritz. Sarà il percorso più bello del mondo?; Il Trenino Rosso del Bernina potrebbe arrivare fino a Livigno; Un tunnel di 14,6 chilometri per portare il Trenino Rosso a Livigno: il progetto.
Dormire in rifugio, svegliarsi immersi nel silenzio delle Alpi e vivere il percorso del Trenino Rosso in modo unico: i pacchetti speciali sono pensati per chi cerca emozioni vere. Per informazioni senza impegno scrivi a: [email protected] https://www.tre facebook
Il Trenino Rosso del Bernina allunga fino a Livigno: svolta nella mobilità delle AlpiL’Alta Valtellina e l'Engadina preparano una rivoluzione dei trasporti di montagna al programma europeo Trip, che mira a collegare la nota località in provincia di Sondrio alla rete ferroviaria svizze ... quotidiano.net
Gita St. Moritz + 16 Ago 2026 ?? collegati tanglangviaggi.it/treno-rosso/ ?Quota Adulti da € 90,oo ?Quota Bambino 3/11 anni n.c. da € 80,oo ????? 10:30 ???? 18:30 L??-V?? . x.com
Livigno, il turismo cresce: il Piccolo Tibet guarda al Trenino rosso del BerninaSi prevede un tracciato verso i Grigioni di 14,64 km, di cui 12,20 in galleria. Il servizio è ipotizzato con 12 corse al giorno in inverno e 15 in estate ... msn.com