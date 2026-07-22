Il Trenino Rosso del Bernina allunga fino a Livigno | svolta nella mobilità delle Alpi

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Trenino Rosso del Bernina ha esteso il suo percorso fino a Livigno, una località situata oltre i 1800 metri di altitudine nelle Alpi Centrali. La stazione di questa località, nota come Piccolo Tibet per la sua posizione isolata, ora è collegata al sistema ferroviario alpino. La novità riguarda l’allungamento della linea ferroviaria, che collega direttamente Livigno alle altre destinazioni della regione alpina. La modifica si inserisce in un progetto di potenziamento della mobilità nelle aree montane.

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Nel cuore delle Alpi Centrali, l' Alta Valtellina ospita la celebre località di Livigno, nota al pubblico con il soprannome di Piccolo Tibet per la posizione geografica isolata oltre i 1800 metri di altitudine. Questa conca montana soffre storicamente la carenza di collegamenti veloci, raggiungibile soltanto attraverso valichi stradali soggetti alle intemperie oppure mediante il traforo del Passo del Gallo. La mobilità alpina sta tuttavia vivendo un momento di svolta epocale grazie all'avvio degli studi legati al programma TRIP, acronimo di Treni Retici in Progress. Finanziato attraverso i fondi europei Interreg Italia-Svizzera 2021-2027, il piano coinvolge la Provincia di Sondrio, i Comuni di Livigno e Tirano, ALOT insieme al Cantone dei Grigioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Trenino Rosso del Bernina “allunga” fino a Livigno: svolta nella mobilità delle Alpi
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Trenino Rosso del Bernina - da Tirano a St.Moritz

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