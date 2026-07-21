Livigno il turismo cresce | il Piccolo Tibet guarda al Trenino rosso del Bernina

Il nuovo collegamento ferroviario tra Livigno e la linea del Trenino rosso del Bernina prevede un tracciato di 14,64 km, con 12,20 km in galleria. La durata del viaggio sarà di circa 7-10 minuti, rispetto ai circa 49 minuti di percorrenza stradale attuale e oltre due ore con il trasporto pubblico esistente. Il progetto è stato elaborato da Redas Engineering.

Livigno (Sondrio) - Il collegamento redatto da Redas Engineering prevede un tracciato di 14,64 km, di cui 12,20 in galleria, con un tempo di percorrenza stimato tra 7 e 10 minuti, mentre oggi lo stesso tragitto richiede circa 49 minuti su strada e oltre due ore con il trasporto pubblico attuale. Il servizio è ipotizzato con 1 2 corse al giorno in inverno e 15 in estate, mentre il collegamento verso St. Moritz passerebbe dalle attuali 2 ore a 57 minuti. La domanda potenziale è stimata tra 68.000 e 193.000 passeggeri l’anno tra lavoratori transfrontalieri, turisti ed escursionisti. A questo si affianca, come beneficio aggiuntivo più che come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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