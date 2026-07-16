Alle 20.30 si terrà una riunione in sala consiliare per presentare il progetto del Trenino Rosso a Livigno. Il piano prevede la realizzazione di una linea ferroviaria che collegherà la località con altre zone vicine. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui tempi di realizzazione. La proposta è stata approvata dalla giunta locale e ora passerà alla fase di valutazione tecnica e finanziaria.

Il Trenino rosso a Livigno: il sogno nel cassetto si sta avverando. La dimostrazione è che proprio questa sera alle 20.30 la sala consigliare del Comune ospiterà un incontro pubblico incentrato sullo studio di prefattibilità relativo al traforo ferroviario Livigno S-chant, con l’illustrazione del documento in cui confluiscono sia gli obiettivi generali che il "come" raggiungerli e i fabbisogni dell’utenza che quotidianamente utilizza le infrastrutture di collegamento tra la Valtellina e il territorio svizzero. All’appuntamento di stasera, che rappresenta un importante tassello nel "work in progress" di costruzione di una mobilità alpina... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sogno si avvera: pronto il progetto del Trenino Rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piscina, l’attesa è finita. Folla alle ex Casermette per il taglio del nastro: "Un sogno che si avvera"Dopo vent’anni di attese, la piscina è stata inaugurata questa mattina alle ex Casermette, con una grande partecipazione di pubblico.

Leggi anche: Il sogno si avvera, ecco la casa per disabili