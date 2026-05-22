Nel derby della Mole, Israel e Kulenovic si trovano dall’altra parte della barricata rispetto alle loro esperienze precedenti con la Juventus, squadra con cui hanno vestito la maglia in formazioni giovanili come Primavera e Next Gen. Entrambi i giocatori sono tornati a calcare il campo in un confronto tra il club di origine e il rivale cittadino. La partita ha visto i due ex bianconeri protagonisti in campo, con un passato comune che aggiunge un elemento di interesse alla sfida.

di Luca Fiore Derby della Mole da ex per Israel e Kulenovic che hanno giocato con la maglia della Juventus in Primavera e Next Gen. A Torino si respira aria di derby. Domenica tra gli ex della gara ci saranno Israel e Kulenovic che hanno un passato con la maglia della Juventus tra Primavera e Next Gen. I due calciatori, adesso in forza al Torino, ritroveranno i bianconeri da avversari in una sfida che vale molto per la formazione di Spalletti. Il percorso di Israel alla Juventus è stato caratterizzato da una crescita graduale all’interno del sistema bianconero. L’estremo difensore ha infatti avuto modo di mettersi in evidenza sia con la Primavera sia con la Juventus Next Gen, esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con un calcio più competitivo e vicino al professionismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dalla Juventus al Torino: derby da ex per Israel e Kulenovic con un passato in bianconero tra Primavera e Next Gen

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