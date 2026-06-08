L' Italia U21 batte 1-0 l' Albania in amichevole decide il gol di Calvani
L'Italia Under 21 ha battuto 1-0 l'Albania in un'amichevole a Fontanafredda. Il gol decisivo è stato segnato da Calvani. Gli azzurrini torneranno in campo a ottobre.
Gli azzurrini torneranno in campo a ottobre FONTANAFREDDA - L'Italia Under 21 vince contro l'Albania nell'amichevole giocata a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Gli azzurrini di Carmine Nunziata, scesi in campo con un undici quasi tutto Under 20 con qualche reduce non convocato in Nazionale maggiore da Silvio Baldini, battono 1-0 i pari età dell'Albania nonostante una prestazione non scintillante. Primo tempo sottotono di Zeroli e compagni, mentre nel secondo fanno la differenza i cambi di Nunziata. Il match winner lo trova il difensore del Frosinone Calvani (63'), imbucato dall'esterno del Catanzaro Alesi dopo uno splendido controllo a seguire. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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