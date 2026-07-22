Il tempo che abbiamo davanti è meno di quello che abbiamo alle spalle ero una donna consumata dall’ambizione La scelta di non avere figli? Non credo che sarei stata una brava mamma | parla Carla Gozzi

Carla Gozzi ha dichiarato che il tempo a disposizione è inferiore a quello già trascorso e ha riflettuto sulla sua decisione di non avere figli, affermando di non sentirsi adatta a essere madre. Ha anche detto che la vita procede e ha invitato a vivere con più leggerezza, giocando e divertendosi.

“La vita va avanti e il tempo che abbiamo davanti è inevitabilmente meno di quello che abbiamo alle spalle. Allora dico: esageriamo, giochiamo, divertiamoci. Condividiamo esperienze originali, facciamo spazio a passioni che abbiamo tenuto ferme per mille motivi: viviamo la nostra vita”. È un bilancio netto, privo di filtri e proiettato al presente quello che Carla Gozzi traccia sulle pagine di Vanity Fair. Intervistata a margine del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, la celebre style coach televisiva guarda al proprio vissuto con una consapevolezza che la porta a rinnegare un intero decennio del suo passato. C’è una fase specifica della vita, infatti, che Gozzi è certa di non voler rivivere: quella tra i trenta e i quarant’anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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