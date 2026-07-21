Carla Gozzi ha affermato che il tempo davanti a sé è limitato rispetto a quello passato e che ora si sente pronta a vivere intensamente. Ha commentato di non ritenersi adatta al ruolo di madre, preferendo essere una buona amica. Attualmente si definisce una donna consapevole, in una fase di bilancio personale, dopo aver raggiunto una certa età.

In che fase della vita è adesso? «In quella della consapevolezza. Sono una donna adulta e, come succede a tutte le donne quando arriva un certo momento, si tira una riga e si fa un bilancio. Oggi sono nella fase della vita in cui voglio godermi ogni attimo e, perché no, esagerare anche sul piano della bellezza e dell'estetica». Perché esagerare? «Perché la vita va avanti e il tempo che abbiamo davanti è inevitabilmente meno di quello che abbiamo alle spalle. Allora dico: esageriamo, giochiamo, divertiamoci. Condividiamo esperienze originali, facciamo spazio a passioni che abbiamo tenuto ferme per mille motivi: viviamo la nostra vita». Quale passione ha riscoperto Carla Gozzi? «L'India, innanzitutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carla Gozzi: «Il tempo davanti è meno di quello che abbiamo alle spalle, è il momento di esagerare. Non credo che sarei stata una brava mamma, forse il mio ruolo è essere una buona amica»

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