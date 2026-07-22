Il Tempio della velocità si trasforma Dal Serraglio al debutto di Casa Monza L’Autodromo corre tra storia e futuro

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autodromo di Monza ha organizzato una serata informale, durante la quale ha mostrato i lavori di rinnovamento in corso. La manifestazione ha incluso una cena e alcune anticipazioni sui progetti futuri, segnando un momento di passaggio per il circuito. La serata ha evidenziato come il tracciato stia attraversando una fase di trasformazione, passando dal tradizionale Serraglio a un nuovo spazio dedicato a Casa Monza.

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L’ Autodromo di Monza ha scelto una serata informale per mostrare come il Tempio della velocità stia cambiando pelle. Una cena, qualche anticipazione e soprattutto la sensazione che il circuito stia entrando in una fase decisiva della sua trasformazione. I lavori del secondo lotto, che prenderanno corpo dopo il Gran premio di Formula 1 di settembre, accompagneranno il circuito fino a luglio 2027, ridisegnandone funzioni, spazi e identità. Intanto, alcune novità sono già visibili. Al Serraglio procede il restauro conservativo seguito dalla Soprintendenza: la facciata sarà completata entro questo Gp, mentre l’apertura come area hospitality – insieme al vicino fienile – è prevista per la gara dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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