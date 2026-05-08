L’Autodromo di Monza diventerà la nuova università della velocità
L’Autodromo di Monza si trasforma in un laboratorio universitario per studi sulla velocità. Il Politecnico utilizzerà la pista come ambiente di ricerca per analizzare materiali, strutture e asfalti, integrando la propria attività accademica con l’area della velocità. Questa collaborazione mira a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e a migliorare le caratteristiche delle superfici e delle strutture presenti nel circuito. La trasformazione avviene senza modificare la funzione originaria del tracciato.
Il Politecnico userà la pista come laboratorio per studi su materiali, strutture e asfalti. Da Tempio della velocità a.Università della velocità. E dell’innovazione. L’Autodromo nazionale di Monza e il Politecnico di Milano hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi della ricerca scientifica, della formazione e dell’innovazione tecnologica applicata al mondo della mobilità e delle infrastrutture sportive. L’accordo mira a trasformare il circuito in un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, coinvolgendo studenti, ricercatori e docenti del Politecnico in progetti di ricerca applicata e attività formative.🔗 Leggi su Laverita.info
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