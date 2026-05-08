L’Autodromo di Monza si trasforma in un laboratorio universitario per studi sulla velocità. Il Politecnico utilizzerà la pista come ambiente di ricerca per analizzare materiali, strutture e asfalti, integrando la propria attività accademica con l’area della velocità. Questa collaborazione mira a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e a migliorare le caratteristiche delle superfici e delle strutture presenti nel circuito. La trasformazione avviene senza modificare la funzione originaria del tracciato.

Il Politecnico userà la pista come laboratorio per studi su materiali, strutture e asfalti. Da Tempio della velocità a.Università della velocità. E dell’innovazione. L’Autodromo nazionale di Monza e il Politecnico di Milano hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi della ricerca scientifica, della formazione e dell’innovazione tecnologica applicata al mondo della mobilità e delle infrastrutture sportive. L’accordo mira a trasformare il circuito in un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, coinvolgendo studenti, ricercatori e docenti del Politecnico in progetti di ricerca applicata e attività formative.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Autodromo di Monza diventerà la nuova «università» della velocità

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