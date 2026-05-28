Due grandi realtà della Brianza, Vero Volley Monza e l’Autodromo, annunciano una partnership. Il logo dell’Autodromo sarà inserito sulle maglie della squadra di pallavolo. L’accordo prevede anche altre iniziative di visibilità e collaborazione tra le due parti. La presentazione ufficiale si è svolta in una conferenza stampa, con le parti coinvolte che hanno firmato l’intesa davanti ai giornalisti. La partnership ha una durata di un anno.

L’eccellenza della Brianza fa squadra. Il Consorzio Vero Volley e l’Autodromo Nazionale Monza uniscono le forze per sviluppare un percorso: la velocità di una schiacciata e quella delle auto da corsa, a partire dalla F1. Un anno insieme per dare ancora più valore ai rispettivi brand, uno sempre in primissimo piano nei palazzetti della pallavolo italiana e internazionale e l’altro, da oltre 100 anni, tempio dei motori universalmente riconosciuto. A unire le due realtà ci ha pensato Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione della Sias S.p.A, Società Incremento Automobilismo e Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due eccellenze della Brianza si uniscono: ecco la partnership tra Vero Volley Monza e l'Autodromo

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