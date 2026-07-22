Pep Guardiola avrebbe preso in considerazione l’idea di guidare una nazionale solo dopo un periodo di pausa. Dopo aver lasciato il Manchester City, dove ha allenato per dieci anni, avrebbe avuto incontri con dirigenti di diverse federazioni. Tra i nomi nel giro per la panchina azzurra, si parla anche di lui, che avrebbe valutato un eventuale incarico solo dopo un periodo di inattività.

Tra i nomi per la panchina dell’ Italia c’è quello di Pep Guardiola, che ha lasciato il City dopo dieci anni e ha avuto colloqui con il dt Maldini e Leonardo per tornare nuovamente ad allenare. Il tecnico ha preso tempo per il momento. A confermare l’indiscrezione di un possibile contatto è stato Giovanni Malagò, neo presidente della Figc, che ha parlato anche di un’ “eccezione di budget” per l’allenatore spagnolo. Guardiola ct dell’Italia, il tecnico prende tempo e punta all’anno sabbatico. Il Telegraph scrive che Guardiola era disposto a prendere in considerazione la guida di una Nazionale, Inghilterra o Brasile, ma solo dopo un periodo sabbatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Telegraph: Guardiola avrebbe accettato una Nazionale (Inghilterra o Brasile) solo dopo un periodo sabbatico

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