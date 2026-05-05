WWE | Una top star del roster avrebbe accettato di tagliarsi lo stipendio del 50% pur di rimanere

Negli ultimi giorni, la WWE ha affrontato una serie di licenziamenti e riduzioni salariali tra i suoi atleti. Una delle principali notizie riguarda una delle star più presenti nel roster, che avrebbe accettato di ridursi lo stipendio del 50% per continuare a lavorare nell’azienda. La questione dei tagli al budget e delle uscite dei wrestler ha attirato l’attenzione di media e fan, rendendo questa fase particolarmente complessa per il settore.

Uno dei temi più caldi di queste ultime settimane in casa WWE è sicuramente quello dei licenziamenti e dei tagli del budget destinato agli stipendi dei wrestler che li ha resi necessari. Un’indiscrezione raccontata oggi dal PW Insider rivela come una top star della WWE, regolarmente impiegata in TV, si sarebbe ritrovata davanti a una richiesta tutt’altro che gradita: dimezzarsi lo stipendio. Stando a quanto trapela, l’atleta in questione avrebbe effettivamente accettato di ridursi il compenso di circa il 50%. L’indiscrezione di PWInsider sul taglio dello stipendio. A riportare la vicenda è PWInsider, che colloca la trattativa nella settimana scorsa.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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