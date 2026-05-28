Napoli Allegri avrebbe accettato anche un biennale | la richiesta di stipendio

Secondo fonti di stampa, Allegri avrebbe accettato un contratto biennale con un ingaggio da definire. Tuttavia, la trattativa tra le parti sembra essere ormai conclusa, senza ulteriori sviluppi. La possibilità di un accordo a lungo termine è stata esclusa, e al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni contrattuali offerte. La situazione potrebbe evolversi in futuro, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

La pista che portava a Massimiliano Allegri sembra ormai essersi raffreddata definitivamente. Nonostante il suo nome sia stato accostato a lungo alla panchina del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe ormai deciso di puntare con convinzione su Vincenzo Italiano per aprire un nuovo ciclo dopo Antonio Conte. Uno dei fattori che avrebbe inciso maggiormente nella scelta riguarda l’aspetto economico. Mentre Italiano sarebbe pronto ad accettare un ingaggio intorno ai 3 milioni di euro, Allegri avrebbe mantenuto richieste molto più alte. L’ex Milan, infatti, avrebbe chiesto una base vicina ai 5 milioni, ovvero quanto percepito al Milan dove avrebbe ottenuto un aumento di 1-2 milioni con la qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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