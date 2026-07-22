Il tabaccaio di Pavone Canavese che nel 2019 uccise un ladro durante un tentativo di furto ha deciso di non presentare ricorso in Cassazione. A differenza di un altro caso analogo, non sarà quindi previsto un procedimento penale in carcere per lui. La decisione è stata comunicata dopo che il legale ha confermato la rinuncia al ricorso.

Non ci sarà il ricorso in Cassazione per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che la sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con alcuni complici aveva rubato un macchinario cambiamonete della sua tabaccheria che si trovava accanto alla sua abitazione. In accordo con i legali, infatti, l’uomo ha rinunciato al ricorso e così la condanna a un anno e 8 mesi con pena sospesa è diventata definitiva. Un caso che ricorda, per certi aspetti, quello di Mario Roggero. “Il mio assistito, che in primo grado aveva ricevuto una condanna a 5 anni e 6 mesi per omicidio volontario – spiega all’Adnkronos uno dei legali, Mauro Ronco – ha sempre detto di provare un grande dolore per l’accaduto e che era profondamente dispiaciuto di aver causato la morte di una persona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il tabaccaio che uccise il ladro rinuncia alla Cassazione: a differenza di Roggero non andrà in carcere

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