Uccise il ladro mentre stava svaligiando il suo negozio tabaccaio condannato in via definitiva a un anno e 8 mesi | Non andrà in carcere

La condanna definitiva a un anno e otto mesi è stata confermata per un tabaccaio di 74 anni, che nel 2019 sparò e uccise un ladro mentre tentava di svaligiare il suo negozio. La vicenda risale alla notte del 7 giugno 2019, quando l’uomo ha aperto il fuoco durante il tentativo di furto. La sentenza non prevede il carcere, e il processo si è concluso con la condanna definitiva.

È definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio 74enne di Pavone Canavese (Torino) che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio, uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l'iter giudiziario., La pena inflitta dalla Corte di Assise di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea, ha qualificato il fatto come omicidio colposo, riconosciute le attenuanti, con la riduzione per la scelta del rito e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In primo grado il tabaccaio era stato condannato a cinque anni di reclusione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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UCCISE CON IL SUV IL LADRO CHE LE RUBÒ LA BORSETTA: CINZIA DAL PINO CONDANNATA A 18 ANNI DI CARCERE

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