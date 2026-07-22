Il surreale rientro della Russia nel volley mondiale | non gioca da 5 anni è 3ª a un soffio dall'Italia

Notizia in breve

La nazionale maschile russa di volley, assente da partite ufficiali da quasi cinque anni, è stata riammessa dalla FIVB mantenendo i punti congelati. Questa decisione ha portato la squadra al terzo posto nel ranking mondiale, a poca distanza dall’Italia. La FIVB ha ripristinato la partecipazione della Russia nel circuito internazionale senza disputare nuove gare, dopo averla esclusa nel 2022.