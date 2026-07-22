Il surreale rientro della Russia nel volley mondiale | non gioca da 5 anni è 3ª a un soffio dall'Italia
La nazionale maschile russa di volley, assente da partite ufficiali da quasi cinque anni, è stata riammessa dalla FIVB mantenendo i punti congelati. Questa decisione ha portato la squadra al terzo posto nel ranking mondiale, a poca distanza dall’Italia. La FIVB ha ripristinato la partecipazione della Russia nel circuito internazionale senza disputare nuove gare, dopo averla esclusa nel 2022.
La FIVB ha riammesso le nazionali russe conservando i punti congelati dopo l'esclusione del 2022. Così la selezione maschile, senza partite ufficiali da quasi cinque anni, è tornata direttamente al terzo posto del ranking mondiale, vicinissima all'Italia. Una posizione che potrebbe rivelarsi decisiva per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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