Mentre il Mondiale si avvicina alla sua fase decisiva, in Europa le squadre hanno già iniziato i ritiri estivi. Nel frattempo, in America, si disputa ancora la fase finale del torneo. Questa situazione mostra le contraddizioni di un calendario calcistico che privilegia le esigenze delle confederazioni rispetto a quelle di club e campionati nazionali. La gestione del calendario continua a essere oggetto di discussioni e rivendicazioni.

In America il Mondiale entra nella sua ultima decisiva settimana, in Europa le squadre iniziano a lavorare. Paradossale fotografia dell’idiosincrasia di un calendario calcistico che si litiga i protagonisti e viene gestito sempre partendo dagli interessi delle varie confederazioni e mai da quello dei club e dei campionati nazionali. Tra Dallas e Atlanta sono rimasti 104 calciatori, protagonisti di primo livello divisi tra Argentina, Francia, Inghilterra e Spagna. Il 94,2% del totale, 98 su 104, sono tesserati in Europa: 41 in Premier League, 30 in Liga, 13 in Ligue 1, 6 in Bundesliga e Serie A, uno in Portogallo e uno in Turchia. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il paradosso del calcio di Infantino: da una parte si gioca il Mondiale, dall'altra iniziano i ritiri

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