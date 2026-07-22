Dopo la notte di scontri nel centro di Bologna, diverse forze politiche chiedono le dimissioni del sindaco. Il centrodestra e alcuni ex alleati puntano il dito contro la gestione dell’ordine pubblico. Il primo cittadino ha dichiarato che non permetterà che le piazze siano occupate da violenti e antagonisti. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni politiche nella città.

Bologna, 22 luglio 2026 – Matteo Lepore, dopo la notte di guerriglia il centrodestra invoca le sue dimissioni, così come Azione e altri ex alleati. Cosa risponde a chi punta il dito contro la scelta di convocare una piazza per Fakir? “È importante che quella piazza ci sia stata, perché altrimenti non avrebbe avuto voce e si sarebbe confusa con l’altra. E quel dolore sarebbe stato strumentalizzato. Credo che, alla fine di tutto, si capirà che è stata una giornata importante.”. Il sindaco di Bologna non arretra, rivendica la manifestazione per il 42enne morto durante un intervento della polizia e rimanda al mittente gli attacchi. Poi sferza il governo: “Il silenzio è assordante, la famiglia della vittima non ha ancora ricevuto una telefonata né una parola di scuse”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco sotto accusa: “Non lasceremo le piazze a violenti e antagonisti”

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