Il sindaco di New York ha pubblicato un video su X in cui definisce il primo ministro israeliano “criminale di guerra”.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha pubblicato un video su X nel quale definisce il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “un criminale di guerra“. Mamdani afferma di condividere la posizione della Corte penale internazionale (CPI), secondo cui Netanyahu dovrebbe essere arrestato e processato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il sindaco di New York Mamdani: “Netanyahu è un criminale di guerra”

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Il sindaco di NEW YORK MAMDANI: Valuto ARRESTO NETANYAHU

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