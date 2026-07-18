Mamdani sfida Netanyahu | Valuto l’arresto se viene all’Onu è un criminale di guerra

Un alto funzionario di New York ha dichiarato che l’amministrazione sta considerando l’arresto del primo ministro israeliano se si presenterà all’Assemblea Generale dell’ONU a settembre. La motivazione, secondo le parole di Mamdani, è che se il leader israeliano dovesse venire, potrebbe essere arrestato per accuse di crimini di guerra. La dichiarazione è stata pubblicata dal New York Times.

Un annuncio che ha del clamoroso quello che Zohran Mamdani affida alle pagine del New York Times. L’amministrazione di New York sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, qualora si recasse nella metropoli americana, come previsto, per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. «È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale», ha spiegato il sindaco di New York che ha anche aggiunto che farà tutto ciò che gli è consentito dalla legge senza però scrivere «leggi ad hoc a tal fine». L’affondo del sindaco: «Va processato all’Aia». Il primo cittadino non ha usato giri di parole, evocando la necessità di un intervento immediato da parte dei tribunali internazionali e spiegando apertamente la sua posizione. 🔗 Leggi su Open.online

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