Il Seregno pesca il bomber Pelle veste la maglia azzurra

Da sport.quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Seregno ha annunciato l’acquisto di Federico Pelle, che vestirà la maglia azzurra. Il giocatore, noto per aver militato a Vimercate con la Leon fino a metà dell’ultima stagione, ha trascorso la sua ultima annata in Serie D. Dopo aver trovato poco spazio in quella categoria, Pelle è tornato in Eccellenza, chiudendo l’anno a Calvairate. Ora si prepara a essere il principale punto di riferimento offensivo della squadra.

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Il faro dell’attacco del Seregno sarà Federico Pelle che in Brianza abbiamo già conosciuto per la sua militanza a Vimercate con la Leon dal 2023 fino a metà dell’ultima stagione in Serie D dove trovando poco spazio ha optato per ritornare in Eccellenza e chiudere l’annata a Calvairate. Roboanti i suoi numeri nel biennio di Vimercate dove la vicinanza a un altro bomber assoluto come Bonseri non gli ha impedito di toccare quota 17 reti nel 202324 e 18 l’anno successivo, quello della vittoria ai playoff con Ghidelli in panchina. Prima ancora furoreggiò (19) al Club Milano. Cresce nel settore giovanile dell’Inter, passa anche dalla Primavera del Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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