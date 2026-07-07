Fossombrone pesca il bomber | Ferreira

Notizia in breve

L’Urbania Calcio ha annunciato l’acquisto di Niccolò Zaccardo, nato nel 2007 e proveniente dal Fano. La società ha comunicato che il giocatore contribuirà a rafforzare il settore giovanile, sotto la guida del tecnico Omiccioli. Nel frattempo, a Fossombrone si è verificato un episodio riguardante Ferreira, anche se i dettagli non sono stati resi noti.