Fossombrone pesca il bomber | Ferreira
L’Urbania Calcio ha annunciato l’acquisto di Niccolò Zaccardo, nato nel 2007 e proveniente dal Fano. La società ha comunicato che il giocatore contribuirà a rafforzare il settore giovanile, sotto la guida del tecnico Omiccioli. Nel frattempo, a Fossombrone si è verificato un episodio riguardante Ferreira, anche se i dettagli non sono stati resi noti.
L’Urbania Calcio ufficializza l’acquisto di Niccolò Zaccardo (2007) del Fano: porterà consistenza e struttura al comparto under di mister Omiccioli. Il Fossombrone del presidente Nardini per rinforzare il reparto avanzato ha raggiunto l’accordo con l’attaccante portoghese Duarte Filipe Gomes Ferreira, classe 2000 nella passata stagione giocatore della Torrese ( 21 gol in Eccellenza Abruzzo). Ora il diesse dei metaurensi Pietro D’Anzi sta trattando James Tenhorang, punta centrale classe 2000 in uscita dal Real Monterotondo. Da ieri è ufficiale l’arrivo alla K Sport Montecchio Gallo del portiere della Primavera del Latina (serie C) Riccardo Cherubini che si affianca a Lorenzo Bonifacio classe 2007 ingaggiato pochi giorni fa dalla Primavera del Sudtirol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Milan, Amorim pesca in Premier League: spunta l'ex bomber della Serie A a prezzo di saldoIl Milan sta valutando un attaccante proveniente dalla Premier League, ex bomber della Serie A.
Vítor Machado Ferreira è il nuovo Global Ambassador di Vichy LaboratoiresVítor Machado Ferreira è stato annunciato come il nuovo Global Ambassador di Vichy Laboratoires.