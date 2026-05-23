Vingegaard vince il tappone di Pila e veste la maglia rosa al Giro2026
Vingegaard ha vinto in solitaria la 14esima tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 133 chilometri con partenza da Aosta e arrivo in salita a Pila. Con questa vittoria, il ciclista si è aggiudicato anche la maglia rosa, che indossa per la prima volta nella sua carriera. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, nel centro di Gressan.
PILA (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard trionfa in solitaria nella 14esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Aosta-Pila (Gressan) di 133 chilometri con arrivo in salita e si prende la prima maglia rosa della sua carriera. Solito affondo del 29enne campione danese della Visma-Lease a Bike che ha fatto il vuoto: seconda posizione per l’austriaco Felix Gall (Decathlom), terzo l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). E’ stata una tappa corta ma complicata per via dei 4350 metri di dislvello. Nella fuga sono entrati diversi corridori di spicco tra cui Enric Mas, Einer Rubio (Movistar Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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