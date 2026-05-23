vingegaard vince il tappone di pila e veste la maglia rosa al giro2026

Notizia in breve

Vingegaard ha vinto in solitaria la 14esima tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 133 chilometri con partenza da Aosta e arrivo in salita a Pila. Con questa vittoria, il ciclista si è aggiudicato anche la maglia rosa, che indossa per la prima volta nella sua carriera. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, nel centro di Gressan.