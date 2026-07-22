Il Santos rischia il fallimento a causa di mancati pagamenti ai giocatori e contratti in sospeso. La società brasiliana non ha saldato le spettanze, mettendo a rischio le collaborazioni e le future partite. Neymar, che ha un contratto con il club, non ha evitato le difficoltà finanziarie, anche se il suo ruolo è limitato a livello mediatico. La situazione si evidenzia mentre in Europa si riprendono gli allenamenti e le partite.

Mentre il calcio in Europa si è fermato e solo adesso si sta ricominciando a giocare a pallone per l'inizio dei ritiri, in Sudamerica la questione è un po' diversa. Il Brasileirao si è interrotto il 31 maggio e il 17 luglio ha ripreso il campionato. In testa c'è il Palmeiras, seguito a ruota stretta dalle due squadre di Rio de Janeiro: Flamengo e Fluminense. Tuttavia, c'è un club storico che non se la sta passando per niente bene da qualche anno e in questa stagione sta confermando il suo status precario. Il Santos ha rischiato di retrocedere nella passata stagione, ma il ritorno in Brasile di Neymar ha aiutato il club a non scendere nella seconda divisione. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Il Santos è nei guai e Neymar non basta: i mancati pagamenti e i contratti a rischio

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