Neymar ha subito un infortunio al polpaccio durante un allenamento con la sua squadra. Il club aveva comunicato che si trattava di un problema lieve, ma successivi esami clinici hanno rivelato una lesione più seria. La Federazione nazionale ha confermato che il giocatore potrebbe dover rimanere fuori dal campo per diverse settimane. Questa situazione mette in discussione la sua partecipazione alla prossima competizione internazionale, che si avvicina rapidamente. La squadra e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Neymar diventa un caso: l’infortunio al polpaccio è più serio di quanto avesse comunicato il Santos al Brasile! Mondiale a rischio: il punto. Il ritorno di Neymar con il Brasile è già accompagnato da nuove preoccupazioni. Dopo oltre due anni di assenza dalla Seleção, il talento del Santos è stato convocato da Carlo Ancelotti per la Coppa del Mondo 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Per l’ex Barcellona e PSG potrebbe essere l’ultimo grande appuntamento internazionale di una carriera straordinaria, ma segnata da numerosi problemi fisici. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar diventa un caso: l’infortunio al polpaccio è più serio di quanto avesse comunicato il Santos! Il Mondiale è a rischio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come Neymar si è infortunato lo stesso giorno in cui Ancelotti lo ha convocato per il Mondiale.

Sullo stesso argomento

Neymar, allarme polpaccio: il rischio per i Mondiali del Brasile? Domande chiave Come influirà l'infortunio sulla strategia tattica di Carlo Ancelotti? Quali sono le tempistiche esatte per il test al Maracanã? Chi...

Infortunio Pafundi, problema più serio del previsto: il comunicato della Sampdoria dopo gli esami strumentaliHavertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono:...

Neymar diventa un caso: l’infortunio al polpaccio è più serio di quanto avesse comunicato il Santos al Brasile! Mondiale a rischio: il puntoNeymar diventa un caso: l'infortunio al polpaccio è più serio di quanto avesse comunicato il Santos al Brasile! Mondiale a rischio: il punto Il ritorno di Neyma ... calcionews24.com

Brasile, Ancelotti alle prese con il primo caso: Neymar è infortunato, la rivelazione del Santos e le pressioniBrasile, Ancelotti alle prese con il primo caso: Neymar è infortunato, la rivelazione del Santos e le pressioni ... sport.virgilio.it