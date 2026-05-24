Truffa del pedaggio su WhatsApp | falso messaggio sui mancati pagamenti autostradali

La Polizia Postale segnala una nuova campagna fraudolenta: i messaggi arrivano da numeri con prefisso estero e invitano a cliccare su link falsi per rubare dati personali e credenziali bancarie. Una nuova truffa corre su WhatsApp e prende di mira gli automobilisti italiani. A segnalarla è la Polizia Postale, che ha diffuso un’allerta sui falsi messaggi relativi a presunti mancati pagamenti autostradali. Il meccanismo è semplice ma insidioso: l’utente riceve un messaggio che sembra collegato ad Autostrade per l’Italia, nel quale viene comunicato un presunto pedaggio non saldato. Il messaggio, secondo quanto riportato dalla Polizia Postale, viene inviato da un numero con prefisso estero e invita la persona a cliccare su un link per regolarizzare rapidamente il pagamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Truffa del pedaggio autostradale su WhatsApp: il falso messaggio che svuota il conto....

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