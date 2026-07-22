Sabato si terrà una messa in memoria di Vincenzo Massaro. La cerimonia si svolgerà in un luogo ancora da definire e sarà dedicata al ricordo del bambino. La data scelta sottolinea il desiderio di mantenere vivo il suo sorriso e il suo ricordo tra amici e familiari. La funzione si svolge in un momento in cui il ricordo del bambino rimane molto presente tra coloro che lo hanno conosciuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sembra ieri e questo succede quando il ricordo è ancora vivo e non potrebbe essere diversamente. Il sorriso del piccolo Vincenzo Massaro è una carezza che accompagna chiunque gli abbia voluto bene e chiunque abbia solo avuto il modo di incrociare il proprio cammino con quello dello sfortunato bambino di Frasso Telesino che troppo presto ha lasciato questa terra. Un vuoto incolmabile ma, allo stesso tempo, una presenza costante che merita di essere ricordata in ogni circostanza. Con questo spirito sono nate tante iniziative come la prima edizione del memorial a lui dedicato. Ed è con questo stesso spirito che è stata organizzata una messa di suffragio nel primo anniversario della scomparsa che si terrà sabato 25 luglio alle ore 19 presso la chiesa di Campanile a Frasso Telesino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il ricordo che non si può cancellare: sabato la messa per Vincenzo Massaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il tuo cervello può cancellare i tuoi ricordi per proteggerti. Lo fa già.

Notizie e thread social correlati

Frasso Telesino, al via il I “Memorial Vincenzo Massaro”A Frasso Telesino il 1 giugno si terrà la prima edizione del “Memorial Vincenzo Massaro”.

Frasso Telesino, al via il “Memorial Vincenzo Massaro”Il 1° giugno si terrà a Frasso Telesino un evento dedicato alla memoria di Vincenzo Massaro.