Frasso Telesino al via il I Memorial Vincenzo Massaro

A Frasso Telesino il 1 giugno si terrà la prima edizione del “Memorial Vincenzo Massaro”. La manifestazione è stata organizzata per ricordare un giovane che ha perso la vita in modo prematuro e che ha lasciato un'impronta significativa nella comunità locale. L'evento si svolge nel rispetto della memoria del ragazzo, coinvolgendo i residenti e le associazioni del territorio. La giornata vuole essere un momento di ricordo e di condivisione tra chi ha conosciuto e stimato la vittima.

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