Frasso Telesino al via il I Memorial Vincenzo Massaro
A Frasso Telesino il 1 giugno si terrà la prima edizione del “Memorial Vincenzo Massaro”. La manifestazione è stata organizzata per ricordare un giovane che ha perso la vita in modo prematuro e che ha lasciato un'impronta significativa nella comunità locale. L'evento si svolge nel rispetto della memoria del ragazzo, coinvolgendo i residenti e le associazioni del territorio. La giornata vuole essere un momento di ricordo e di condivisione tra chi ha conosciuto e stimato la vittima.
Tempo di lettura: < 1 minuto Per non dimenticare a Frasso Telesino verrà celebrato il 1 giugno la prima edizione del “Memorial Vincenzo Massaro”, intitolato al ragazzino scomparso prematuramente e che nella comunità locale ha lasciato un vuoto incolmabile. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la memoria del piccolo Vincenzo attraverso la musica, scelta come linguaggio universale capace di esprimere emozioni profonde e unire le persone oltre ogni parola. Non mancheranno momenti dedicati allo sport e alla condivisione, con squadre, amici e cittadini pronti a scendere in campo simbolicamente per ricordare Vincenzo all’insegna della passione e dell’amicizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Frasso Telesino, memorial per il piccolo Vincenzo Massaro: appuntamento il primo giugno
Un memorial per ricordare il piccolo Vincenzo: Frasso Telesino pronto a farsi travolgere dalle emozioniTempo di lettura: 2 minutiIl tempo e’ sempre di meno e le emozioni iniziano a farsi forti: il primo giugno si avvicina e con esso anche il primo...
In un paesaggio incantato situato tra i monti di Frasso Telesino (BN), sorge un campanile a protezione della grotta di San Michele Arcangelo. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #grotta - Facebook facebook
Frasso Telesino, il Pd: ‘Concorsi fermi al Comune, presentata istanza di accesso civico’Trasparenza ed efficienza amministrativa al centro dell’azione del Partito Democratico di Frasso Telesino. Il Circolo P.D. Lino Massaro, ha inoltrato un’istanza di accesso civico generalizzato (ex a ... ntr24.tv
Al via i lavori di sistemazione della SP 111 Frasso Telesino – Sant’Agata de’ GotiIl prossimo 8 maggio iniziano i lavori di sistemazione del piano viabile della S.P. N° 111 Frasso Telesino – Sant’Agata dè Goti nell’ambito dell’Accordo Quadro del relativo comparto territoriale. Lo c ... ntr24.tv