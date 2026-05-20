Frasso Telesino al via il Memorial Vincenzo Massaro

Il 1° giugno si terrà a Frasso Telesino un evento dedicato alla memoria di Vincenzo Massaro. La giornata prevede attività sportive e momenti musicali, organizzate in suo ricordo. La manifestazione si svolgerà in diverse aree del paese e coinvolgerà la comunità locale. Durante l’evento saranno presenti stand e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di celebrare la vita del defunto attraverso momenti di aggregazione e ricordo.

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L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la memoria del piccolo Vincenzo attraverso la musica, scelta come linguaggio universale capace di esprimere emozioni profonde e unire le persone oltre ogni parola. Non mancheranno momenti dedicati allo sport e alla condivisione, con squadre, amici e cittadini pronti a scendere in campo simbolicamente per ricordare Vincenzo all’insegna della passione e dell’amicizia. “Sarà – dicono i familiari del piccolo Vincenzo che hanno promosso l’iniziativa – una giornata dal forte valore umano, in cui il dolore si trasforma in energia positiva, amore e unione collettiva. Un’occasione per ritrovarsi insieme, stringersi attorno al ricordo e guardare avanti con uno spirito rinnovato”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Frasso Telesino, al via il “Memorial Vincenzo Massaro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frasso Telesino, al via il I “Memorial Vincenzo Massaro”Tempo di lettura: < 1 minutoPer non dimenticare a Frasso Telesino verrà celebrato il 1 giugno la prima edizione del “Memorial Vincenzo Massaro”,... Leggi anche: Frasso Telesino, memorial per il piccolo Vincenzo Massaro: appuntamento il primo giugno Frasso Telesino, il Pd: ‘Concorsi fermi al Comune, presentata istanza di accesso civico’Trasparenza ed efficienza amministrativa al centro dell’azione del Partito Democratico di Frasso Telesino. Il Circolo P.D. Lino Massaro, ha inoltrato un’istanza di accesso civico generalizzato (ex a ... ntr24.tv Al via i lavori di sistemazione della SP 111 Frasso Telesino – Sant’Agata de’ GotiIl prossimo 8 maggio iniziano i lavori di sistemazione del piano viabile della S.P. N° 111 Frasso Telesino – Sant’Agata dè Goti nell’ambito dell’Accordo Quadro del relativo comparto territoriale. Lo c ... ntr24.tv