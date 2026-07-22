Il rettore rock al Carlino | Coraggioso visionario e condiviso il mio primo anno alla Politecnica Piazza Roma come Times Square

Notizia in breve

Il rettore ha descritto il suo primo anno alla guida dell’università come “coraggioso”, sottolineando di averlo definito così già all’inaugurazione dell’anno accademico. Ha paragonato Piazza Roma a Times Square, definendola “visionaria e condivisa”. Durante l’intervista ha ribadito che si tratta di un anno caratterizzato da sfide e decisioni audaci, senza entrare in dettagli specifici.