Il rettore rock al Carlino | Coraggioso visionario e condiviso il mio primo anno alla Politecnica Piazza Roma come Times Square
Il rettore ha descritto il suo primo anno alla guida dell’università come “coraggioso”, sottolineando di averlo definito così già all’inaugurazione dell’anno accademico. Ha paragonato Piazza Roma a Times Square, definendola “visionaria e condivisa”. Durante l’intervista ha ribadito che si tratta di un anno caratterizzato da sfide e decisioni audaci, senza entrare in dettagli specifici.
Magnifico, tre aggettivi per il primo anno da rettore? “ Un anno coraggioso. L’ho detto all’inaugurazione dell’anno accademico, continuerò a ribadirlo. Le scelte che bisogna fare nella vita devono essere dettate dal coraggio, non dalla paura. Altrimenti si sbaglia. Bisogna saper osare, accettare il rischio che un investimento vada bene o male. Perché le scelte che stiamo prendendo avranno un impatto sul territorio, dalla didattica alla ricerca, dalla parte amministrativa all’apertura di nuovi corsi. Penso al modello del nostro Foundation Year, con il quale cercheremo di attrarre studenti dal centro Asia: per sei mesi studieranno lì, imparando i rudimenti della lingua italiana, gli altri sei verranno da noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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