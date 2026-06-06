Madonna incendia Times Square | show a sorpresa a 67 anni la piazza diventa palcoscenico

Notizia in breve

A 67 anni, Madonna ha eseguito un concerto a sorpresa a Times Square, attirando centinaia di spettatori. La cantante è apparsa improvvisamente sulla piazza, dove ha eseguito alcune canzoni davanti a una folla sorpresa. L’evento non era annunciato in anticipo e ha portato molte persone a radunarsi per assistere alla performance. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato riguardo all’evento, che si è concluso senza ulteriori dettagli.