Madonna incendia Times Square | show a sorpresa a 67 anni la piazza diventa palcoscenico
A 67 anni, Madonna ha eseguito un concerto a sorpresa a Times Square, attirando centinaia di spettatori. La cantante è apparsa improvvisamente sulla piazza, dove ha eseguito alcune canzoni davanti a una folla sorpresa. L’evento non era annunciato in anticipo e ha portato molte persone a radunarsi per assistere alla performance. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato riguardo all’evento, che si è concluso senza ulteriori dettagli.
Colpo di scena nel cuore di New York. Madonna ha fatto irruzione a Times Square con un’esibizione improvvisa, lasciando a bocca aperta migliaia di persone. La popstar ha scelto una delle piazze più famose del pianeta per lanciare alcuni pezzi del suo nuovo progetto musicale, trasformandola in un palco a cielo aperto. L’annuncio è arrivato con pochissime ore di anticipo. Bastato per radunare una folla di fan, curiosi e appassionati che hanno riempito l’area. Sul palco la 67enne ha alternato i suoi grandi successi a brani inediti, accompagnata da un corpo di ballo e da un allestimento scenografico d’impatto. A 67 anni Madonna conferma ancora una volta il suo status di icona mondiale. L’energia sul palco e la capacità di sorprendere il pubblico restano intatte. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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