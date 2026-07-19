mondiali 2026 tifosi argentini invadono times square alla vigilia della finale

Alla vigilia della finale dei Mondiali 2026, tifosi argentini si sono radunati a Times Square, a New York, per sostenere la nazionale. La presenza di sostenitori provenienti dall’Argentina ha riempito la piazza, creando un’atmosfera vivace e colorata. Nessun incidente è stato segnalato durante l’invasione. La partita contro la Spagna si giocherà nelle prossime ore.

(LaPresse) I tifosi dell’Argentina hanno invaso Times Square, a New York, per sostenere la nazionale alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Cori, bandiere e maglie albicelesti hanno trasformato uno dei luoghi simbolo della città in una grande festa di calcio. La sfida tra Argentina e Spagna sarà la prima finale della Coppa del Mondo disputata interamente tra due nazionali di lingua spagnola dalla prima edizione del torneo, nel 1930. Lionel Messi e l’Argentina affronteranno una Spagna imbattuta da 37 partite consecutive dal 2024. Gli spagnoli puntano al secondo titolo mondiale della loro storia dopo il successo del 2010, mentre l’Argentina sogna un’impresa storica: vincere due Mondiali maschili consecutivi, traguardo raggiunto finora soltanto dal Brasile di Pelé nel 1958 e nel 1962. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali 2026, i tifosi del Brasile invadono Times Square

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Il tifoso inglese ha salvato la bandiera dagli argentini a Times Square reddit

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