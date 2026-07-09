Una compagnia aerea ha pubblicato un messaggio ironico rivolto ai passeggeri che si alzano subito dopo lo spegnimento del segnale delle cinture di sicurezza, suggerendo che non si scenderà più velocemente alzandosi di pochi millisecondi. La frase ha suscitato reazioni diverse sui social, con alcuni utenti che hanno criticato il tono provocatorio. La scena di passeggeri che si alzano immediatamente dopo l’arrivo è comune e spesso causa di discussioni tra viaggiatori.

C’è chi aspetta pazientemente il proprio turno e chi, invece, appena l’aereo raggiunge il gate è già in piedi con trolley e zaino sulle spalle. Una scena che si ripete praticamente su ogni volo e che questa volta è finita al centro di un acceso dibattito social. A farlo esplodere è stata Southwest Airlines che, come racconta il New York Post, ha deciso di prendere in giro i passeggeri più impazienti con un post pubblicato su Threads. “Non scenderete dall’aereo più velocemente alzandovi 0,001 secondi dopo che si spegne il segnale delle cinture”, ha scritto la compagnia utilizzando una lunga sequenza di emoji con le mani che applaudono. Un chiaro riferimento al fenomeno ribattezzato “ aisle jumping “, cioè l’abitudine di alzarsi immediatamente dopo l’atterraggio, ancora prima che venga aperto il portellone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non scenderete dall’aereo più velocemente alzandovi 0,001 secondi dopo che si spegne il segnale delle cinture di sicurezza”: compagnia aerea prende in giro i passeggeri (che non la prendono bene)

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