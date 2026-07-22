Il racconto di Giovanna | Vinto il concorso del 2018 sono ancora precaria ma i bimbi del nido non hanno educatrici

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lavoratrice, vincitrice di un concorso del 2018, denuncia che i nidi non hanno ancora educatrici e che i disservizi non riguardano solo il periodo estivo. Nonostante abbia ottenuto il posto, rimane precaria. La situazione viene segnalata come problematica e persistente, con i servizi per l'infanzia ancora carenti di personale qualificato. La lavoratrice evidenzia la continuità delle criticità anche dopo anni dalla vittoria del concorso.

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"Disservizi nei nidi? Il problema non è solo estivo. E nel frattempo noi restiamo precarie, pur avendo vinto il concorso del 2018 - dice Giovanna a Fanpage.it - Rischiamo di andare a casa a un passo dall'assunzione, senza sapere che ne sarà di noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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