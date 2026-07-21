Troppi bimbi rispetto alle insegnanti nei nidi? Si sa da maggio ma nessuno ha fatto nulla | il racconto di Lidia
Da maggio si conosceva già il numero di bambini iscritti al nido di luglio, ma non sono state adottate misure per aumentare il personale. Lidia ha spiegato che la carenza di educatrici non è una novità e che attualmente ci sono più bambini rispetto alle insegnanti disponibili. La situazione rimane irrisolta nonostante le conoscenze pregresse.
"La mancanza di educatrici non è una sorpresa: da maggio conosciamo il numero di bimbi iscritti al nido di luglio. E noi siamo troppo poche", le parole di Lidia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
On First Workday, Billionaires Gangster Wife Is Insulted By Mistress And Sends Them To Hospital
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