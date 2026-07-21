Troppi bimbi rispetto alle insegnanti nei nidi? Si sa da maggio ma nessuno ha fatto nulla | il racconto di Lidia

Notizia in breve

Da maggio si conosceva già il numero di bambini iscritti al nido di luglio, ma non sono state adottate misure per aumentare il personale. Lidia ha spiegato che la carenza di educatrici non è una novità e che attualmente ci sono più bambini rispetto alle insegnanti disponibili. La situazione rimane irrisolta nonostante le conoscenze pregresse.