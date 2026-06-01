Mosaico restaurato del toro | I testicoli ci sono ma hanno un colore più chiaro fedele all'originale

Il mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele è stato restaurato. I testicoli sono stati confermati come presenti, anche se di colore più chiaro rispetto all'originale. Dopo il restauro, sui social sono state sollevate polemiche, con alcuni utenti che hanno commentato che ora il mosaico somigli più a un bue che a un toro. La discussione riguarda principalmente l’aspetto estetico e la fedeltà ai dettagli storici del mosaico.

Il famoso mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato restaurato. Una volta terminati i lavori è scoppiata una polemica sui social tra chi sosteneva che ora più che un toro sembra un bue in quanto mancherebbero i testicoli. Ma non è proprio così. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, il restauro del toro in Galleria consumato dalla scaramanzia

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"Ma i testicoli dove sono?", sui social è polemica per il restauro del toro in Galleria a MilanoUn cartello bianco copre la figura di un toro in mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, suscitando polemiche sui social.

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Temi più discussi: Mosaico del toro restaurato, scatta l'ironia sui social: Adesso è un bue; Altro che toro, è diventato un bue. Adesso i turisti cosa schiacciano?: spariscono i testi*oli dal mosaico in Galleria a Milano, il caso dopo il restauro; Galleria Vittorio Emanuele II. Mercoledì 27 maggio Conte e Granelli all’avvio del restauro del mosaico del toro; Milano, il restauro del toro in Galleria cancella i testicoli del rito scaramantico (perfino Clooney lo aveva compiuto). Proteste sui social: Ora è un bue.

Colpo di scena al toro della Galleria di Milano: durante il restauro i gioielli su cui i turisti girano per portafortuna non sono stati rifatti. Risultato? Chi arriva per il ponte del 2 giugno trova transenne e mosaico coperto — e improvvisa un lancio di monetine nel c x.com

Mosaico restaurato del toro: I testicoli ci sono ma hanno un colore più chiaro, fedele all’originaleE come previsto il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico, ha scritto sui propri so ... fanpage.it

Milano riporta i testicoli del mosaico del toro all'antico splendore reddit

Milano, restaurato toro in Galleria Vittorio Emanuele: polemiche su testicoli cancellatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, restaurato toro in Galleria Vittorio Emanuele: polemiche su testicoli 'cancellati' ... tg24.sky.it