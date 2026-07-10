Un finestrino si è rotto durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Un passeggero è stato parzialmente risucchiato fuori dall’aereo, con testa e spalle visibili oltre il finestrino. L’aereo ha fatto ritorno alla base poco dopo il decollo, creando momenti di grande paura tra i passeggeri. Nessuno è rimasto ferito gravemente, e l’incidente ha causato un immediato rientro dell’aereo.

Attimi di terrore a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. L'aereo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un grave inconveniente tecnico che, secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, avrebbe provocato la rottura di un finestrino e una rapida depressurizzazione della cabina. Paura sul volo Ryanair Salonicco-Monaco di Baviera: che cosa è successo. L'episodio si è verificato pochi minuti dopo il decollo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, un guasto al motore avrebbe causato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito il velivolo, mandando in frantumi uno dei finestrini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo Ryanair. "Aveva testa e spalle fuori dal finestrino"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo RyanairUn finestrino si è improvvisamente rotto durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera.

Leggi anche: Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino, passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori

Si parla di: Terrore su un volo Ryanair, esplode un finestrino e risucchia un passeggero: salvato in extremis.

Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo RyanairL'episodio si è verificato pochi minuti dopo il decollo: un guasto al motore avrebbe causato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito il velivolo, rientrato in emergenza. Quattro persone sono ... msn.com

Esplode finestrino su volo Ryanair per Monaco: 61enne risucchiato e salvato da altri passeggeriIl finestrino rotto (Frame da video sui social) Paura su un volo Ryanair diretto ... msn.com