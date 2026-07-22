il progetto di riqualificazione per borgo stazione a udine

La Giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative per la riqualificazione di Borgo Stazione a Udine. La fase progettuale del progetto, che riguarda il miglioramento dell’area, è ora in corso. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle tempistiche o sulle specifiche delle modifiche previste. La decisione riguarda esclusivamente l’approvazione preliminare del documento, senza ulteriori indicazioni su interventi concreti o investimenti.

La riqualificazione di Borgo Stazione entra nella fase progettuale. La Giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo al primo ambito di intervento, che interessa via Roma, piazzale della Repubblica e viale Europa Unita, tre spazi fondamentali del cosiddetto quartiere “delle Magnolie”, che tracciano il percorso di accesso al centro storico degli studenti, dei pendolari e dei visitatori che raggiungono il capoluogo friulano tramite trasporto pubblico o con il treno. L’approvazione del documento, che fa seguito al masterplan elaborato dal politecnico di Torino nel 2023, è il primo passaggio tecnico del percorso avviato dal Comune per ridisegnare l’area, migliorarne la qualità urbana, rafforzarne la vivibilità, l’accessibilità e la sicurezza e contrastandone il degrado. 🔗 Leggi su Udine20.it

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