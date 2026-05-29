Il progetto di riqualificazione di Napoli Centrale prevede un investimento di 20 milioni di euro. Verranno realizzati nuovi spazi e servizi più moderni, con l’obiettivo di migliorare le connessioni dell’area. La ristrutturazione interessa uno dei principali snodi ferroviari del Sud Italia, con interventi che riguardano sia gli aspetti strutturali che quelli funzionali della stazione. I lavori sono in fase di pianificazione e sviluppo.

Napoli Centrale si prepara a una profonda riqualificazione: nuovi spazi, servizi moderni e connessioni rinnovate per trasformare uno dei principali hub ferroviari del Sud.. Nuovi spazi connessi alle facciate storiche e alla piazza tramite vetrate continue, scale mobili, ambienti rinnovati e una nuova organizzazione dei servizi: così cambierà la stazione di Napoli Centrale grazie a un importante intervento di Grandi Stazioni Retail. Il progetto, dal valore superiore ai 20 milioni di euro e sostenuto anche da FS Sistemi Urbani, interesserà circa 10mila metri quadrati dei 33mila complessivi. Il piano si articola in tre interventi principali: connessioni sotterranee e asse di Corso Lucci, riqualificazione dell’area fronte binari e maggiore trasparenza degli spazi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Centrale, nuova stazione da 20 milioni: ecco il progetto di riqualificazione

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Passenger trains at Napoli Centrale Station | Campania, Italy

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