Napoli Centrale al via il progetto di riqualificazione della stazione | domani la presentazione

Domani alle 16, nella sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, sarà presentato il progetto di riqualificazione della stazione di Napoli Centrale. La conferenza si concentrerà sui dettagli del piano, che prevede interventi di ristrutturazione e miglioramenti strutturali. La presentazione sarà aperta ai media e alle autorità coinvolte nel progetto.

Domani, giovedì 28 maggio alle ore 16, nella sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei lavori di riqualificazione della stazione di Napoli Centrale, intervento strategico promosso da Grandi Stazioni Retail con il contributo di Fs Sistemi Urbani. Il progetto punta al rilancio e alla valorizzazione di uno dei principali hub ferroviari del Mezzogiorno, attraverso un piano di riqualificazione destinato a incidere sugli spazi della stazione e sulla fruibilità dell’area per viaggiatori e cittadini. Alla conferenza stampa interverranno la ceo di Grandi Stazioni Retail Elena Sorlini, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il direttore Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana Giuseppe Sciumè. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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