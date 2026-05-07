Archie compie 7 anni | nella nuova foto il principe è cresciuto e ha gli stessi capelli rossi del papà

Ieri il principino Archie ha compiuto sette anni, e sua mamma ha pubblicato alcune foto inedite sui social. Nella nuova immagine, Archie appare più cresciuto e con i capelli rossi, simili a quelli del papà. La famiglia ha condiviso alcuni scatti per celebrare il compleanno del bambino, senza specificare altri dettagli sulla giornata.