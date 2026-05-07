Archie compie 7 anni | nella nuova foto il principe è cresciuto e ha gli stessi capelli rossi del papà
Ieri il principino Archie ha compiuto sette anni, e sua mamma ha pubblicato alcune foto inedite sui social. Nella nuova immagine, Archie appare più cresciuto e con i capelli rossi, simili a quelli del papà. La famiglia ha condiviso alcuni scatti per celebrare il compleanno del bambino, senza specificare altri dettagli sulla giornata.
Ieri il principino Archie ha compiuto 7 anni e mamma Meghan nelle ultime ore ha condiviso alcune sue foto inedite. Il piccolo è cresciuto e ha gli stessi capelli di papà Harry.🔗 Leggi su Fanpage.it
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