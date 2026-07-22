Il presidente dell’Arezzo ha dichiarato di essere tifoso del Napoli e di aver partecipato a circa 250 trasferte durante l’epoca di Maradona. Prima dell’amichevole contro la squadra di Allegri, ha affermato di non poter mantenere un atteggiamento istituzionale nei confronti del Napoli. La partita ha visto una formazione ufficiale con diverse sorprese.

Guglielmo Manzo, presidente dell’Arezzo, ha rilasciato a Sky Sport alcune parole prima dell’amichevole della squadra contro il Napoli di Allegri ( che ha regalato tante sorprese nella formazione ufficiale) “Con il Napoli non posso essere istituzionale”. “Posso dire che siamo doppiamente felici: promozione in B ed esseri qui per la seconda volta consecutiva, soprattutto per me che tifo Napoli. Il risultato non conta nulla, essere qui ospite del Napoli è davvero pazzesco. Sono nato a Salerno, cresciuto a Roma e tifo Napoli: ho girato molto e poi sono sbarcato ad Arezzo. L’appartenenza è stata sempre questa. Non ce la faccio a fare il presidente istituzionale quando incontro il Napoli, visto che ho fatto 250 trasferte con il Napoli di Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il presidente dell’Arezzo: “Sono tifoso del Napoli. Ho fatto 250 trasferte all’epoca di Maradona”

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