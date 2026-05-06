Tanta, troppa tessera. Dalle nostre parti lo sappiamo bene, visto che i gruppi organizzati della curva nord "Maurizio Alberti" sono tra i pochi, nel panorama nazionale, a non avere sottoscritto la tessera del tifoso. E automaticamente sono stati esclusi da tredici delle diciassette trasferte fin qui disputate, privando così la squadra di un fattore importante nell’economia complessiva della stagione. In aggiunta all’interdizione scaturita dalla tessera, l’assenza forzata in alcune trasferte è stata determinata anche dal blocco totale imposto dal Viminale all’indomani degli scontri con gli ultras veronesi avvenuti in via Piave lo scorso 18 ottobre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tessera del tifoso? In 13 trasferte su 17

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