Lunedì sera allo stadio Maradona si sfideranno Napoli e Bologna, due squadre che hanno segnato la carriera di Beppe Savoldi. Gianluca Savoldi, figlio del calciatore, ha ricordato il padre parlando della scelta di Napoli, fatta con decisione, e dei legami con Bologna. Tra emozioni e ricordi, ha anche condiviso come ha conosciuto il campione argentino Maradona, figura che ha lasciato un segno nel suo percorso.

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© Calcionews24.com - Savoldi: «Papà scelse Napoli con forza. Bologna e Napoli sono la nostra vita. Ecco come ho conosciuto Maradona»

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