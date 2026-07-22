La troupe di “Linea Blu” ha concluso le riprese nel porto di Marina di Carrara. Durante le giornate di lavoro, sono state riprese scene tra le banchine e tra i pescatori locali. Nessun dettaglio su eventuali interviste o contenuti specifici, ma si sa che il set ha coinvolto attività quotidiane del porto. Le riprese sono durate alcuni giorni e si sono svolte in modo regolare, senza incidenti o problemi segnalati.

La troupe di ‘ Linea Blu ’ ha trasformato il porto di Marina di Carrara in un set televisivo. In questi giorni si sono concluse le riprese per una delle puntate che la trasmissione condotta da Donatella Bianchi, con il co-conduttore Livio Beshir, dedicherà ai “ Porti d’Italia ”, un contenitore promozionale promosso con il contributo di tutte le Autorità di Sistema Portuale italiane, tra cui quella del Mar Tirreo Orientale, e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sono stati diversi i set su cui si è concentrata l’attenzione di autori, regista e conduttori della trasmissione che quest’anno si è concentrata sul porto di Marina di Carrara, con una breve incursione nel porto e Golfo della Spezia protagonisti dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il porto sotto i riflettori. La troupe di “Linea Blu“ tra banchine e pescatori

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