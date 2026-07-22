Due ricorsi dei velisti riguardanti il ponticello di Torre del Lago sono stati respinti. La concessione dell’opera è in favore del comune di Viareggio, che ne ha la responsabilità esclusiva per la gestione, la manutenzione e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’attraversamento. La decisione conferma il ruolo dell’amministrazione locale nel controllo e nella cura della struttura. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sui ricorsi o sulle motivazioni della loro bocciatura.

Il ponticello della discordia di Torre del Lago "è oggetto di concessione in favore del comune di Viareggio e quest’ultimo è l’unico soggetto responsabile per la gestione, manutenzione e verifica delle condizioni di sicurezza dell’attraversamento". Lo ha ribadito il Tribunale civile di Lucca (giudice Anna Martelli) nel respingere ieri il ricorso presentato dal circolo velico contro i lavori avviati dal comune di Viareggio lo scorso gennaio per la realizzazione di un nuovo pontile sul lago con la contestuale chiusura del ponte mobile per il periodo di svolgimento dei lavori. A fronte di tale chiusura il circolo velico aveva rivendicato il diritto di svolgere attività velica sul lago avvalendosi delle strutture che aveva avuto in sublocazione dalla società I-Care. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ponticello della discordia. Respinti due ricorsi dei velisti

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