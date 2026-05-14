Il TAR conferma lo stop ai nuovi affitti brevi nell’area Unesco | respinti 19 ricorsi
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha deciso di respingere 19 ricorsi relativi alle nuove regole sui affitti brevi nell’area riconosciuta dall’Unesco. La decisione riguarda la disciplina adottata dal Comune di Firenze, che ha modificato le Norme tecniche di attuazione del Piano operativo, introducendo la possibilità di utilizzare gli immobili come “residenza temporanea”. La sentenza conferma la validità di questa variante, che vieta i nuovi affitti brevi nella zona interessata.
Il TAR Toscana ha respinto i ricorsi presentati contro la disciplina adottata dal Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi, confermando la legittimità della variante alle Norme tecniche di attuazione del Piano operativo che introduce l’uso “residenza temporanea” (nel quale rientrano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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