Il Tar blinda le elezioni respinti i ricorsi
Il Tar di Catania ha respinto i ricorsi presentati nelle ultime settimane che chiedevano la sospensione delle elezioni amministrative, ritenendo valide le procedure in corso. La decisione riguarda anche le dimissioni del sindaco, considerate efficaci dai giudici. La sentenza, pubblicata oggi, conferma la regolarità del processo elettorale in programma e chiude così le contestazioni legali sulla legittimità delle votazioni.
Il Tar di Catania blinda le elezioni amministrative. I giudici del tribunale amministrativa, con una sentenza pubblicata oggi, hanno infatti respinto i ricorsi presentati nelle scorse settimane per ottenere la sospensione del voto contestando l'efficacia delle dimissioni del sindaco Federico.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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