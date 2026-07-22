Entro l’estate sarà installato un autovelox fisso alla Pieve. Contestualmente, saranno avviati controlli con pattuglie all’ingresso del centro abitato di Sforzacosta. La misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre la velocità dei veicoli in zone sensibili. La decisione fa parte di un piano più ampio di controlli e monitoraggi delle strade pubbliche. Nessun dettaglio sui tempi di attivazione o sui dispositivi specifici.

Macerata, 22 luglio 2026 – Dall’autovelox fisso alla Pieve, che sarà installato entro l’estate, all’avvio dei controlli con le pattuglie all’ingresso del centro abitato di Sforzacosta. L’assessore alla sicurezza urbana Paolo Renna fa il punto sulla viabilità a Macerata. Viale Indipendenza sotto ossoervazione. “Continuiamo a monitorare viale Indipendenza con pattuglie e autovelox mobile – esordisce –. Non è possibile posizionarne uno fisso perché il decreto Salvini vieta l’uso degli autovelox nei centri abitati dove il limite di velocità è inferiore a 50 chilometri orari. Finalmente per la Pieve invece abbiamo trovato una soluzione, attraverso l’accordo con il proprietario dell’area”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il piano per la sicurezza: “Un autovelox fisso alla Pieve entro l’estate. Controlli a Sforzacosta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni: piano nucleare entro l’estate per la sicurezza energeticaIl governo ha annunciato che entro l’estate sarà presentato un piano nucleare volto a garantire la sicurezza energetica del paese.

Genova, piano estate: controlli su spiagge e movida per la sicurezzaA Genova sono stati avviati controlli sulle spiagge e nelle zone della movida per garantire la sicurezza.

Argomenti più discussi: Concerti di Pieve a Elici: Un viaggio inaspettato: tra sogni, sortilegi e modernità con il Faccini Piano Duo; A Pieve di Cadore la grande mostra Tiziano e il paesaggio - Aise.it; A Pieve di Cadore una mostra su Tiziano a 450 anni dalla morte; Nuovo verde alle porte di Curtarolo. Via libera al progetto tra la Treviso-Ostiglia e il cimitero di Pieve.

SIRMIONE - Dal 13 al 16 luglio 2026 il Garda apre la settimana con un calendario fitto che intreccia musica classica, appuntamenti letterari, cinema all’aperto, spettacoli e iniziative dedicate alle famiglie, coinvolgendo Sirmione, Gargnano, Castelnuovo del Gar x.com

Uccide moglie e figlio a fucilate. Il ragazzo in un post del 2022: 'Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay' reddit

Scontro Bogliasco-Pieve sul piano per eliminare i due passaggi a livello. È tensione tra i sindaciGenova – Altro che buon vicinato. Ora Bogliasco e Pieve Ligure litigano sul mega progetto di eliminazione dei passaggi a livello, incubo annoso per amministrazioni e residenti. E neanche troppo in ... ilsecoloxix.it